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هذه العلامة قد تعني الإصابة بفيروس كورونا الجديد

الأحد 22 مارس 2020 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذه العلامة قد تعني الإصابة بفيروس كورونا الجديد


وكالات

تتزايد في العديد من دول العالم الضغوط على النظام الصحي، مع ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، ما يصعب عملية رصد الحالات الجديدة، ويزيد من التساؤلات عن الأعراض التي ينبغي لمن يشعر بها التواصل مع السلطات.

وينقل تقرير نشره موقع قناة "سي أن أن" الأمريكية عن خبراء أن السعال هو أحد الأعراض الأولى التي يشعر بها الشخص عندما يكون مصابا بالفيروس، ولكنه سعال من نوع مختلف.

ويوضح التقرير أن هذا السعال قد يتشابه مع أعراض الإنفلونزا الاعتيادية وغيرها، لكنه في حالة الإصابة بـ"كوفيد-19" يأتي جافا، دون سيلان في الأنف ومخاط، مع ألم شديد في الصدر.

وعادة ما تظهر بعد ذلك علامات أخرى من قبيل الإرهاق والحمى وآلام في أجزاء مختلفة من الجسد.

#فيروس كورونا #اصابات

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