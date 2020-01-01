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فيديو طريف لراعي أغنام في الأردن كسر حظر التجول (شاهد)

الأحد 22 مارس 2020 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو طريف لراعي أغنام في الأردن كسر حظر التجول (شاهد)


وكالات

نشرت وسائل إعلام أردنية فيديو طريفا، يظهر راعي أغنام خلال كسره لقرار حظر التجول لمنع تفشي فيروس كورونا، والذي دخل حيز التنفيذ، صباح أمس السبت.

وقام أحد المواطنين في العاصمة عمّان بتصوير الراعي وأغنامه، وسؤاله عن كيفية تواريه عن أنظار الأجهزة الأمنية، ليجيب الراعي بأنه تمكن من الهرب منهم.

وأثار الفيديو تعليقات طريفة وودية من المواطنين تجاه الراعي.

وقالت الحكومة إن حظر التجول يشمل كافة القطاعات الحكومية والخاصة، مع منح بعض التصاريح لوسائل الإعلام لتغطية الأجواء العامة.

وذكرت مديرية الأمن العام أنها ضبطت أكثر من 300 شخص كسروا قرار حظر التجول، علما أنها حذرت من أن عقوبة فعل كهذا قد تصل إلى السجن لمدة سنة كاملة.

حتى فجر الأحد، سجلت وزارة الصحة الأردنية 99 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مع تعافي حالة واحدة.

وكانت الحكومة الأردنية أوقفت جميع الرحلات الجوية، وأغلقت المنافذ البرية، كما أوقفت حركة الملاحة؛ تفاديا لانتشار الفيروس.

   

 

#راعي اغنام #فيروس كورونا #الاردن

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