الاحتلال يقرر إغلاق جميع المعابر مع الضفة وغزة ابتداءً من صباح اليوم الأحد

القدس المحتلة / سما /

أعلنت دولة الاحتلال أنه اعتبارا من صباح اليوم الأحد ستكون المعابر لـ"إسرائيل" مغلقة تمامًا من القطاع أو الضفة.

وقال ما يسمى بمنسّق شؤون الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء السبت، إنه لن يُسمح للتجار وللعمال ولأصحاب التصاريح الأخرى بالدخول من المعابر، من صباح الأحد وحتى إشعار آخر.

واستثني من قرار الاحتلال، "أصحاب تصاريح العمل في مجالات الصحة والتمريض، وعمال في المنطقة الصناعية عطاروت في مصانع حيوية، وحالات إنسانية وطبية استثنائية والتي سيتم دراستها عينياً".

واكد أنّ العمال الموجودين في الداخل المحتل من القطاعات المصادق عليها سيضطرون للبقاء في الداخل لفترة طويلة من دون السماح لهم بالدخول إلى الضفة الغربية.