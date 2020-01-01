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الطلبة الفلسطينيون بمصر يُناشدون اشتية تأمين عودتهم سريعاً للوطن

الأحد 22 مارس 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطلبة الفلسطينيون بمصر يُناشدون اشتية تأمين عودتهم سريعاً للوطن


رام الله / سما /

 ناشد الطلبة الفلسطينيون في جمهورية مصر العربية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والسفير الفلسطيني بالقاهرة التدخل وإيجاد حل سريع وعاجل للطلبة الفلسطينيين الملتحقين في جامعات مصر.

وذكر بيان أصدره الطلبة الفلسطينيون في مصر،أنه "نظراً لخطورة الموقف وقلة الإمكانيات للتعامل مع خطورة فيروس كورونا، تمّ حجر أكثر من 300 عائلة في محافظة الدقهلية (المنصورة)".

وقال: "نرجو من حضراتكم التدخل لإيجاد حل سريع قبل أن يتفشى المرض بين أبنائكم المغتربين، لذلك نتمنى من السلطة الفلسطينية أن تتعامل معنا أُسوةً بالطلبة حاملي الهوية الزرقاء وطلبة الأُردن، حيث تمّ إرجاعهم إلى بلدانهم، مطالبين بإعادتهم إلى الوطن".

#مصر #طلبة #فلسطين #فيروس كورونا

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