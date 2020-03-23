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حالة الطقس : اجواء باردة الى شديدة البرودة

الأحد 22 مارس 2020 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء باردة الى شديدة البرودة


رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأثنين 2020/03/23: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2020/03/24: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء 2020/03/25: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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