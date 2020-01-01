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الصحة بغزة تعلن إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا عادا الخميس من باكستان

الأحد 22 مارس 2020 01:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا عادا الخميس من باكستان


غزة / سما /

 أعلن وكيل وزارة الصحة  في قطاع غزة يوسف أبو الريش، ليلة السبت/ الأحد، عن إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي.

وأكد ابو الريش في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، أن الحالتين كانتا بين المحجورين ولم تدخلا القطاع، مشدداً على أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة.

وبين ابو الريش، أن اكتشاف الحالتين بين المحجورين يؤكد صحة وأهمية العزل الاجباري التي قامت بها وزارة الصحة.

وأوضح وكيل صحة غزة،  أنه جاري عزل الحالتين بمستشفى رفح الميداني.

وأوصى سكان قطاع غزة بالحد من الحركة، واتباع حركات الوقاية والسلامك

كما دعا الى اغلاق  صالات المطاعم والمقاهي والصالات وتعطيل صلوات الجمعة حتى اشعار آخر.

وأكد أن كافة الإجراءات التي نقوم بها لحماية وضمان سلامة للمواطنين.

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