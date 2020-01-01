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هنية يهنئ فريق اتحاد دير البلح بطل دوري كرة اليد

السبت 21 مارس 2020 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهنئ فريق اتحاد دير البلح بطل دوري كرة اليد


غزة / سما /

أعلن الأستاذ عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عن تقديم مكافأة مالية بقيمة 3000 دولار لنادي اتحاد دير البلح بمناسبة فوزهم ببطولة الدوري الممتاز لكرة اليد.

وهنأ هنية، مجلس ادارة نادي اتحاد دير البلح واللاعبين وجمهور مدينة دير البلح بالفوز بدرع بطولة دوري كرة اليد، مشيداً بالدور الكبير لاتحاد اللعبة في إنجاح الموسم الرياضي.

وأشاد هنية، بفريق خدمات النصيرات الذي قدم أداء مميز في الوصول للمباراة النهائية، وحصوله على لقب وصيف بطل البطولة، متمنياً لهم التوفيق في البطولات القادمة.

وشكر هنية، الشرطة الفلسطينية على جهودهم في استمرار نجاح المواسم الرياضية، وشركة جوال على رعاية بطولة الدوري، وادارة صالة سعد صايل بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة

الجدير ذكره، أن فريق اتحاد دير البلح توج بطلا لدوري كرة الطائرة بعد فوزه على فريق خدمات النصيرات بنتيجة 27/28 في المباراة التي أقيمت في صالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

#عبد السلام هنية #غزة

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