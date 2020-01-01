  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تضبط مركبة إسعاف "خاص" أثارت الإرباك و الهلع في رام الله

السبت 21 مارس 2020 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط مركبة إسعاف "خاص" أثارت الإرباك و الهلع في رام الله


رام الله / سما /

ضبطت الشرطة مساء اليوم مركبة إسعاف "خاص" وبداخلها 4 أشخاص قاموا بإثارة الرعب والهلع بين المواطنين في المحافظة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن معلومات وردت للشرطة حول وجود مركبة إسعاف "خاص" تتجول بالمدينة وتطلب من المواطنين عبر مكبر الصوت الالتزام في منازلهم، مما أثار حالة من الإرباك و الهلع بين المواطنين . 

وعلى الفور قامت قوة من الشرطة بضبط مركبة الإسعاف ومن بداخلها و تم التحفظ عليهم من اجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم 
وأكدت الشرطة أن الجهات الرسمية والمختصة هي المخولة في إصدار التعليمات لضمان سلامة المواطنين .

#الشرطة #رام الله

الأكثر قراءة اليوم

مجلة امريكية : النبي محمد واجه الأوبئة بتعليمات ناجحة وهذه هي التعاليم ..

أمواج بحر غزة تقذف جثة متحللة للشاطئ

تفاصيل جديدة في حادثة "سجود" شاب سعودي لفتاة من جنسية عربية! (صور)

اسماعيل هنية يوجه رسالة هامة الى الشعب الفلسطيني.. اليك مضمونها

اسعار العملات مقابل الشيكل

مواقع عبرية تزعم: سلطات الإحتلال تدخل الى غزة مئات الأطقم لتشخيص فيروس كورونا

ملحم: إجراءات أكثر تشددًا غدًا وبيت لحم هي "ووهان الفلسطينية"

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يدرس تشديد القيود على حركة الاسرائيليين.. ونتنياهو يحذر كورونا قد يتسبب بوفاة عشرات الالاف

ملحم

ملحم: إصابة جديدة بـ"كورونا" في شقبا غرب رام الله ليرتفع عدد الإصابات إلى 53 إصابة

الداخلية بغزة تعلن اغلاق صالات الافراح والأسواق الأسبوعية ومنع الحفلات العامة

غزة: لجنة التحقيق بحريق النصيرات توصي بإقالة عدد من الموظفين وتُعلن عن قرارات حازمة!!

"واشنطن بوست": ترامب لم يصغ إلى تحذيرات الاستخبارات بشأن خطورة "كورونا"