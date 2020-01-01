الشرطة تضبط مركبة إسعاف "خاص" أثارت الإرباك و الهلع في رام الله

رام الله / سما /

ضبطت الشرطة مساء اليوم مركبة إسعاف "خاص" وبداخلها 4 أشخاص قاموا بإثارة الرعب والهلع بين المواطنين في المحافظة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن معلومات وردت للشرطة حول وجود مركبة إسعاف "خاص" تتجول بالمدينة وتطلب من المواطنين عبر مكبر الصوت الالتزام في منازلهم، مما أثار حالة من الإرباك و الهلع بين المواطنين .

وعلى الفور قامت قوة من الشرطة بضبط مركبة الإسعاف ومن بداخلها و تم التحفظ عليهم من اجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم

وأكدت الشرطة أن الجهات الرسمية والمختصة هي المخولة في إصدار التعليمات لضمان سلامة المواطنين .