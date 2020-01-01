  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فرض غرامة مالية بحق الشيخ سلهب لعدم منعه المصلين من الصلاة في الاقصى

السبت 21 مارس 2020 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرض غرامة مالية بحق الشيخ سلهب لعدم منعه المصلين من الصلاة في الاقصى


القدس المحتلة / سما /

 اقتحمت الشرطة الاسرائيلية عصر اليوم، منزل الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الاوقاف الإسلامية بالقدس وسلمته مخالفة مقدارها 5000 شيكل لعدم منع المصليين من اداء صلاة الجمعة امس في المسجد الاقصى المبارك.

واستنكر رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري تحرير المخالفة بحق الشيخ سلهب، وقال انه اسلوب مرفوض يقصد منه تفريغ الأقصى لان الاحتلال حاول اغلاقه ولم يتمكن فيتبع أسلوب الغرامات واغلاق ابواب البلدة القديمة كما حصل يوم الجمعة الماضية لمنع المصلين من الوصول الى الأقصى.

وأضاف :" الاحتلال لا يزال يسمح للمتطرفين باقتحام الأقصى من خلال باب المغاربة ولو أراد السلامة للجميع لأغلق باب المغاربة أولا ولكن كان مطلب الاحتلال اغلاق أبواب الأقصى الخارجية مع إبقاء باب المغاربة مفتوحا للمستوطنين".

واعتبر الشيخ صبري توجيه الغرامة الماليه بحق الشيخ عبد العظيم سلهب بقيمة 5 الاف شيكل أي ما يعادل الف دينار اردني هو أسلوب غير قانوني وغير حضاري ونحن نستنكر هذا الأسلوب لنؤكد ان المصلين في المسجد الأقصى هم ملتزمون بالتعليمات والارشادات الصحية وبحمد الله لم يحصل أي خلل او أي إصابة في مرض الكورونا.

يذكر ان السلطات الإسرائيلية حررت امس مخالفة 5000 شيكل لشاب من قرية الطور حاول الوصول الاقصى وتم منعه لمجرد ان قال لهم تمنعوني وتسمحون للمستوطنين باقتحامه.

#الشرطة الاسرائيلية #غرامة مالية #المسجد الاقصى #عبد العظيم سلهب

الأكثر قراءة اليوم

مجلة امريكية : النبي محمد واجه الأوبئة بتعليمات ناجحة وهذه هي التعاليم ..

أمواج بحر غزة تقذف جثة متحللة للشاطئ

تفاصيل جديدة في حادثة "سجود" شاب سعودي لفتاة من جنسية عربية! (صور)

اسعار العملات مقابل الشيكل

مواقع عبرية تزعم: سلطات الإحتلال تدخل الى غزة مئات الأطقم لتشخيص فيروس كورونا

تسجيل الوفاة الأولى بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل

ملحم: إجراءات أكثر تشددًا غدًا وبيت لحم هي "ووهان الفلسطينية"

الأخبار الرئيسية

ملحم

ملحم: إصابة جديدة بـ"كورونا" في شقبا غرب رام الله ليرتفع عدد الإصابات إلى 53 إصابة

الداخلية بغزة تعلن اغلاق صالات الافراح والأسواق الأسبوعية ومنع الحفلات العامة

غزة: لجنة التحقيق بحريق النصيرات توصي بإقالة عدد من الموظفين وتُعلن عن قرارات حازمة!!

"واشنطن بوست": ترامب لم يصغ إلى تحذيرات الاستخبارات بشأن خطورة "كورونا"

اسماعيل هنية يوجه رسالة هامة الى الشعب الفلسطيني.. اليك مضمونها