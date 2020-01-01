فرض غرامة مالية بحق الشيخ سلهب لعدم منعه المصلين من الصلاة في الاقصى

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت الشرطة الاسرائيلية عصر اليوم، منزل الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الاوقاف الإسلامية بالقدس وسلمته مخالفة مقدارها 5000 شيكل لعدم منع المصليين من اداء صلاة الجمعة امس في المسجد الاقصى المبارك.

واستنكر رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري تحرير المخالفة بحق الشيخ سلهب، وقال انه اسلوب مرفوض يقصد منه تفريغ الأقصى لان الاحتلال حاول اغلاقه ولم يتمكن فيتبع أسلوب الغرامات واغلاق ابواب البلدة القديمة كما حصل يوم الجمعة الماضية لمنع المصلين من الوصول الى الأقصى.

وأضاف :" الاحتلال لا يزال يسمح للمتطرفين باقتحام الأقصى من خلال باب المغاربة ولو أراد السلامة للجميع لأغلق باب المغاربة أولا ولكن كان مطلب الاحتلال اغلاق أبواب الأقصى الخارجية مع إبقاء باب المغاربة مفتوحا للمستوطنين".

واعتبر الشيخ صبري توجيه الغرامة الماليه بحق الشيخ عبد العظيم سلهب بقيمة 5 الاف شيكل أي ما يعادل الف دينار اردني هو أسلوب غير قانوني وغير حضاري ونحن نستنكر هذا الأسلوب لنؤكد ان المصلين في المسجد الأقصى هم ملتزمون بالتعليمات والارشادات الصحية وبحمد الله لم يحصل أي خلل او أي إصابة في مرض الكورونا.

يذكر ان السلطات الإسرائيلية حررت امس مخالفة 5000 شيكل لشاب من قرية الطور حاول الوصول الاقصى وتم منعه لمجرد ان قال لهم تمنعوني وتسمحون للمستوطنين باقتحامه.