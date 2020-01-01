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وزارة الاقتصاد: حظر اي مورد يتلاعب بأسعار السلع الأساسية

السبت 21 مارس 2020 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد: حظر اي مورد يتلاعب بأسعار السلع الأساسية


رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، انه سيتم حظر أي مورد يقوم برفع أسعار السلع الأساسية المورده للسوق الفلسطيني استغلالا للحالة الصحية الراهنة.  

جاء ذلك في اعقاب لقائه مع موردي السلع الأساسية بمقر الوزارة، وتنفيذه جولة ميدانية شملت عدد من المحال التجارية.

 وأشار الوزير انه سيتم نشر قائمة السقف السعري الاسترشادي للسع الأساسية داعياً المواطنين الى عدم التهافت  على شراء السلع التي هي متوفره في السوق وتلبي احتياجه لأشهر. 

بدوره أكد الموردون التزامهم ودعمهم لإجراءات الحكومة الفلسطينية الهادفة الى ضبط وتنظيم السوق واستقرار الاسعار  وحماية المستهلك  في مختلف المجالات.

#الاقتصاد الوطني #خالد العسيلي #اسعار #كورونا #السلع الأساسية

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