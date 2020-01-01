تجهيز مبنى للطوارئ بمخيم نور شمس

طولكرم / سما /

قامت لجنة الطوارئ في مخيم نور شمس بتجهيز مبنى مكون من ثلاثة طوابق تحسباً واستعداداً لأي طارئ لمواجهة وباء كورونا، ومن المنتظر أن يتم تنسيق التدابير الصحية وإجراءات الطوارئ مع اللواء عصام أبو بكر، محافظ محافظة طولكرم ومديرية الصحة بالمحافظة ووكالة الغوث الدولية.

وقال المهندس سليمان الزهيري، أحد المشرفين على عملية التجهيز، إنه تم تعقيم البناية وتجهيزها بمرافق صحية وحمامات وأسرّة ومستلزمات الإقامة الضرورية، وإن فعاليات مخيم نور شمس ومؤسساته تداعت لتشكيل لجنتي طوارئ، الأولى لجنة طوارئ عُليا لإقرار السياسات والتعليمات بالتنسيق مع وكالة الغوث ولجنة الطوارئ العليا في المحافظة، وتم تشكيلها من مسؤلي المؤسسات والفعاليات في المخيم ، ولجنة طوارئ تنفيذية ميدانية من متطوعين وممثلين للفعاليات الشعبية، حيث تقوم بالإشراف على المركز وتعقيم مرافق المخيم واقتراح التعليمات والتدابير المناسبة ومتابعة تنفيذ كافه التعليمات التي تصدر من جهات الاختصاص.

ويقع المبنى التابع للجنة الخدمات في الحي الشمالي من مخيم نور شمس.