تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي اردوغان...

رام الله / سما /

جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم السبت، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واطمأن الرئيس التركي خلال الاتصال، على الأوضاع في دولة فلسطين نتيجة انتشار فيروس "كورونا"، معربا عن تمنياته بالسلامة والخير للشعب الفلسطيني.

وأبدى الرئيس أردوغان استعداده التام للتعاون في هذا الموضوع، لمكافحة الفيروس الذي يضرب العالم ومنها فلسطين.

من جهته، أعرب الرئيس محمود عباس في الاتصال عن شكره لنظيره التركي، متمنيا له وللشعب التركي الشقيق الخير والسلامة من هذه الجائحة.

واتفق الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي، على استمرارا التنسيق والتعاون فيما يتعلق بسبل مواجهة ومكافحة هذا الوباء.