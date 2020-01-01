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تصريح مهم من الشرطة بغزة بشأن منع الحفلات العامة وإغلاق صالات الأفراح والأسواق!

السبت 21 مارس 2020 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح مهم من الشرطة بغزة بشأن منع الحفلات العامة وإغلاق صالات الأفراح والأسواق!


غزة / سما /

اصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تصريح وصفته بـ"المهم" وذلك تعقيبا على قرار الداخلية بمنع اقامة الحفلات العامة واغلاق صالات الافراح في القطاع.

وقال الشرطة في تصريح مقتضب وصل سما الاخبارية نسخة عنه، " بناءً على قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني بإغلاق صالات الأفراح والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات في الشوارع، ستتابع الشرطة إجراءات تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة، اعتباراً من صباح غدٍ الأحد وحتى انتهاء المدة المحددة".

وأضافت: وعليه، كل من يخالف هذا القرار سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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