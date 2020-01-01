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غانتس يعد متظاهرين بالعمل على تجنب حكومة بالشراكة مع نتنياهو

السبت 21 مارس 2020 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعد متظاهرين بالعمل على تجنب حكومة بالشراكة مع نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

 تعهّد بيني غانتس، زعيم حزب أزرق- أبيض، مساء اليوم السبت، بالعمل على تجنب تشكيل حكومة بالشراكة مع بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود.

وأوضح غانتس في حديث لإسرائيليين تجمعوا أمام منزله أنه سيفعل كل ما بوسعه لتشكيل حكومة قوية، ولضمان تنفيذ القوانين.

وأشار إلى أنه سيعمل على محاربة الفساد وتطبيق القوانين التي تتعلق بها.

ولفت إلى أن إسرائيل تعيش حاليًا في أزمة كما دول العالم، وأنه مقتنع أنها قادرة على تجاوزها.

وتجمع أنصار غانتس أمام منزله، محذرين من تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو الذي قالوا إنه يعد لغماً له، وإن على غانتس أن لا يصدقه ولا يدخل بشراكة معه، وإنه (نتنياهو) سينقلب على غانتس لاحقًا، لأن نتنياهو أخطر رجل على الأرض، وفق وصفهم.

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