الداخلية بغزة تعلن اغلاق صالات الافراح والأسواق الأسبوعية ومنع الحفلات العامة

غزة / سما /

قررت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، إغلاق كافة صالات الأفراح والأسواق الأسبوعية ومنع الحفلات العامة اعتباراً من يوم غد الاحد.

وقال الوزارة على لسان المتحدث باسمها اياد البزم، أنه تقرر إغلاق كافة صالات الأفراح والأسواق الأسبوعية ومنع الحفلات العامة اعتباراً من غداً.

وقال البزم، خلال مؤتمر صحفي، إن 80 مواطناً وصلوا عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، أمس الجمعة، تم إحالتهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً.

وأضاف البزم: "تواصل قوات الأمن والشرطة فرض إجراءات إجراءات التأمين لكافة مراكز الحجر الصحي في محافظات غزة، وقد تم افتتاح خمسة مراكز جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية".

وتابع: "قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني إغلاق كافة صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات، إلى جانب منع إقامة الحفلات في الشوارع العامة، اعتباراً من يوم غد الأحد 22 مارس وحتى الجمعة 27 مارس 2020، على أن يتم تقييم الحالة وتحديث القرار بناء على آخر المستجدات".

في سياق متصل، قال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: أجرينا 92 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبهة حتى اللحظة وكانت جميع نتائجها سلبية، وعليه نؤكد خلو قطاع غزة من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 حتى الان.

وأضاف القدرة: "تابعت الطواقم الطبية الحالة الصحية لــ 1271 مستضافاً داخل 20 مركزاً للحجر الصحي مصنفة وفقاً لتاريخ دخولهم اليها ولا يسمح بمغادرتها او إضافة اخرين اليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي".

واستطرد قائلا: "قدمت الطواقم الطبية خدماتها السريرية لــ 378 حالة في الحجر الصحي بمركز مسقط قيزان النجار , ومركز مسقط جباليا وفندق الامل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وفندق الكومودور ومنتجع بلو بيتش بالإضافة الى 24 حالة تخصصية في مستشفى الرنتيسي التخصصي ومجمع الشفاء الطبي ضمن إجراءات عزل خاصة".

وتابع: "تابعت وزارة الصحة إجراءات انهاء الحجر المنزلي لــ 637 عائداً الى قطاع غزة ولم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، لينخفض عدد المتبقين في الحجر المنزلي حتى اللحظة الى 2071 عائداً".