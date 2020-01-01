غزة: لجنة التحقيق بحريق النصيرات توصي بإقالة عدد من الموظفين وتُعلن عن قرارات حازمة!!

غزة / سما /

أصدرت لجنة التحقيق الخاصة بحريق النصيرات الذي وقع مطلع الشهر الجاري، عدة توصيات بعد إنهاء التحقيق في الحريق الذي أودى بحياة أكثر من عشرين فلسطيناً وإصابة آخرين.

وحسب وكيل وزارة العدل، محمد النحال، فإن خسائر الحريق كانت 22 شهيداً، 59 جريحاً، 30 محلاً، 40 بسطة، 18 مركبة.

واوضح، المشكلة الأساسية في انفجار الصهريج المتسبب في الحريق أنه تم تصنيعيه على أساس أن يكون صهريج ثابت وليس متحرك، لافتا الى أنه عملية تحويل الصهريج من صهريج ثابت إلى متحرك هي عملية هندسية تحتاج إلى تصميم فني حسب المعايير والمواصفات الهندسية.

وقال النحال، إن لجنة التحقيق بحريق النصيرات أوصت باقالة رئيس بلدية النصيرات، وإقالة ضباط الأمن والسلامة في الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى، وإغلاق مخبز البنا الآلى بشكل كامل، وإغلاق محطة المشهراوي للغاز بشكل كامل.

وأوضح النحال، أن الحريق كشف عن نفص المعدات اللازمة للدفاع المدني للقيام بمهامه اللازمة عن اتساع رقعتها، وأن هناك قصور من البلدية والدفاع المدني في عدم منح التراخيص والجولات الميدانية، وفق لجنة التحقيق.

وأضاف النحال: "نوصي بإيقاف النقاط العشوائية لتوزيع الغاز، ونوصي بإحالة رئيس بلدية النصيرات للجهات القضائية المختصة، وإحالة إدارة مخبز البنا للجهات القضائية المختصة

