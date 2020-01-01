تعرف على اكثر الفئات إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل؟

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، أن الطاقم الطبي في إسرائيل أصبح من ضمنه 3030 في الحجر الطبي، منهم 814 طبيبا و893 ممرضا، و42 مصابا.

وفقا لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن أكبر نسبة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل تتراوح بين 30 و39 سنة بمجمل 169 حالة، يليها في المركز الثاني الفئة العمرية من 20-29 سنة بمجمل 158 حالة، ثم الفئة العمرية من 49-40 مجمل 125 حالة، وما بين 50 - 59 سنة مجمل 98 حالة، وما بين 60-69: 84 حالة، وسن 70 وما فوق: 70 حالة، ومن 10 إلى 19 مجمل 70 حالة، ومن سن سنة أو أقل إلى 9 مجمل 22 حالة.

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن أزمة وباء كورونا ستستمر لشهور طويلة وربما لسنة كاملة.

وفي آخر احصائية أعلنتها وزارة الصحة الإسرائيلية، قبيل حلول السبت، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 833 إصابة، بينهم حالة وفاة و15 حالة خطيرة، و812 حالة طفيفة و19 حالة متوسطة، بينما تم شفاء 36 مريضا.

وأشارت إلى أن المستشفيات الإسرائيلية تستقبل 274 مريضا فيما يعالج 233 شخصا في المنزل.

وأضافت الوزارة أن 84 مصابا يتلقون العلاج في الفندق تم تخصيصه للحجر الصحي لمصابي كورونا، فيما قالت إن 255 مصابا يتم دراسة ملفاتهم لتحويلهم على الأقسام المناسبة.