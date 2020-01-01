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"أوقاف غزة" تقرر تقليص المدة الزمنية بين الأذان والإقامة

السبت 21 مارس 2020 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوقاف غزة" تقرر تقليص المدة الزمنية بين الأذان والإقامة


غزة / سما/

 أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم السبت، قرارًا لجميع المؤذنين في مساجد القطاع يقضي بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، بحيث تصبح المدة 10 دقائق في جميع الصلوات.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه سيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، ابتداءً من صلاة الظهر، وسيبقى العمل به حتى إشعار آخر.

وأوضحت الأوقاف أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة لتقليل نسبة التجمع والاحتكاك بين المواطنين من أجل منع تسلل فيروس كورونا إليهم والحفاظ على سلامتهم.

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