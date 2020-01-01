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حماس: الأم الفلسطينية شكلت حاضنة للروح الوطنية

السبت 21 مارس 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الأم الفلسطينية شكلت حاضنة للروح الوطنية


غزة / سما /

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن الأم الفلسطينية شكلت حاضنة للروح الوطنية الفلسطينية، وأصبحت المحرضة على التسمك بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.

ووجه حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي له، تحية إجلال واكبار للأمهات في يوم عيدهن، وعلى رأسهن الأم الفلسطينية التي كانت دائمًا في مقدمة مسيرة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال وسياسته العنصرية، ورأس حربة مشروع المقاومة.

وأضاف: "الأم الفلسطينية هي الحارسة لعادات شعبنا وتقاليده الأصيلة، التي شكلت باستمرار الضمانة الأكيدة لتعزيز هوية شعبنا الفلسطينية".

وتابع: "كانت الأم الفلسطينية على الدوام صاحبة التضحيات العظيمة في كل مراحل حركة التحرر الوطني، وفي مرمى استهداف الاحتلال لها، من القتل والإصابة والتهجير والابعاد والاعتقال، لكنها ظلت ثابتة على المسار الوطني الأصيل".

وواصل قاسم: "ستظل الأم الفلسطينية ملهمة الأجيال للحفاظ على قضيتنا، والعمل على بناء الفلسطيني الذي يناضل من أجل استرداد أرضه ومقدساته وانتزاع حريته".

#حماس #الام الفلسطينية

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