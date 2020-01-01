  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو بكر: خطوات الأسرى الاحتجاجية أفضت إلى قيام إدارة السجون بتعقيم الأقسام

السبت 21 مارس 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر: خطوات الأسرى الاحتجاجية أفضت إلى قيام إدارة السجون بتعقيم الأقسام


رام الله / سما /

 أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم السبت، أن الأسرى في سجون الاحتلال اتخذوا خطوات احتجاجية للضغط على إدارة مصلحة السجون من أجل تحقيق عدد من المطالب، من ضمنها إعادة اصناف سحبت من "الكنتينا"، وتعقيم السجون، وإدخال مواد تنظيف لغرف الأسرى.

وأضاف أبو بكر: ان الأسرى في سجني "النقب" و"نفحة" بدأوا بإرجاع وجبة الإفطار منذ الخميس الماضي، وتبع ذلك في كافة السجون أمس الجمعة.

وأشار إلى أن خطوات الأسرى الاحتجاجية، أفضت إلى رضوخ إدارة سجون الاحتلال بتعقيم الساحات والأقسام.

وتابع أبو بكر، ان الاحتلال يعزل أربعة أسرى في سجن "مجدو" بعد مخالطتهم لأسير في معبر الرملة الذي خضع للتحقيق من قبل محقق، تبين إصابته بفيروس "كورونا".

ولفت إلى أن النتيجة الأولية لفحص الأسرى المعزولين "سلبية" أي غير مصابين، ولكن سيبقون في العزل حتى يتم إجراء فحص آخر لهم نهاية الأسبوع الجاري.

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، قد طالب في تغريدة له على "تويتر"، "إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين من انتشار فيروس كورونا".

وقال: "أبلغناهم استعداد السلطة لتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية الكفيلة بحمايتهم".

#هيئة الاسرى #قدري ابو بكر #اسرى #كورونا #تعقيم

الأكثر قراءة اليوم

مجلة امريكية : النبي محمد واجه الأوبئة بتعليمات ناجحة وهذه هي التعاليم ..

محافظ غزة يوضح حقيقة منشوره بخصوص الوصفة الشعبية لعلاج فيروس كورونا

تفاصيل جديدة في حادثة "سجود" شاب سعودي لفتاة من جنسية عربية! (صور)

أمواج بحر غزة تقذف جثة متحللة للشاطئ

الصين تعتذر لعائلة طبيب حذر من "كورونا" قبل اكتشافه بأسبوعين

مواقع عبرية تزعم: سلطات الإحتلال تدخل الى غزة مئات الأطقم لتشخيص فيروس كورونا

أزرق أبيض يهدد الليكود.. ويؤكد: حكومة وحدة وطنية بقيادة غانتس!

الأخبار الرئيسية

اسماعيل هنية يوجه رسالة هامة الى الشعب الفلسطيني.. اليك مضمونها

"الصحة": 52 إصابة بفيروس "كورونا" حتى اللحظة تماثلت 17 منها للشفاء

ملحم: إجراءات أكثر تشددًا غدًا وبيت لحم هي "ووهان الفلسطينية"

320202182710692

مجلة امريكية : النبي محمد واجه الأوبئة بتعليمات ناجحة وهذه هي التعاليم ..

خوفا من كورونا .. إسرائيل ستفرج عن مئات السجناء وتتجاهل الأسرى الفلسطينيين