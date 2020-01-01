أبو بكر: خطوات الأسرى الاحتجاجية أفضت إلى قيام إدارة السجون بتعقيم الأقسام

رام الله / سما /

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم السبت، أن الأسرى في سجون الاحتلال اتخذوا خطوات احتجاجية للضغط على إدارة مصلحة السجون من أجل تحقيق عدد من المطالب، من ضمنها إعادة اصناف سحبت من "الكنتينا"، وتعقيم السجون، وإدخال مواد تنظيف لغرف الأسرى.

وأضاف أبو بكر: ان الأسرى في سجني "النقب" و"نفحة" بدأوا بإرجاع وجبة الإفطار منذ الخميس الماضي، وتبع ذلك في كافة السجون أمس الجمعة.

وأشار إلى أن خطوات الأسرى الاحتجاجية، أفضت إلى رضوخ إدارة سجون الاحتلال بتعقيم الساحات والأقسام.

وتابع أبو بكر، ان الاحتلال يعزل أربعة أسرى في سجن "مجدو" بعد مخالطتهم لأسير في معبر الرملة الذي خضع للتحقيق من قبل محقق، تبين إصابته بفيروس "كورونا".

ولفت إلى أن النتيجة الأولية لفحص الأسرى المعزولين "سلبية" أي غير مصابين، ولكن سيبقون في العزل حتى يتم إجراء فحص آخر لهم نهاية الأسبوع الجاري.

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، قد طالب في تغريدة له على "تويتر"، "إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين من انتشار فيروس كورونا".

وقال: "أبلغناهم استعداد السلطة لتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية الكفيلة بحمايتهم".