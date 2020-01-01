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"الصحة": 52 إصابة بفيروس "كورونا" حتى اللحظة تماثلت 17 منها للشفاء

السبت 21 مارس 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة": 52 إصابة بفيروس "كورونا" حتى اللحظة تماثلت 17 منها للشفاء


رام الله / سما /

 قالت وزارة الصحة، إنه تم تشخيص 52 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين حتى اللحظة، تماثلت 17 حالة منها للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، أنه تم إجراء فحوصات لـ3945 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبراتها، وكانت جميعها سلبية أي أنها "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

وبينت أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا بلغ 3 حالات، إضافة إلى 1186 حالة في الحجر الخاص بالمحافظات الجنوبية.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي بلغ 9000 حالة في جميع المحافظات.

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