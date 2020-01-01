17 أُمًا أسيرة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال تعتقل 17 أمًا فلسطينية من بين 43 أسيرة يقبعن في معتقل "الدامون".

وبيّن نادي الأسير في بيان عشية يوم الأم، أن إدارة سجون الاحتلال تحرم بعض الأسيرات الأمهات من زيارة أبنائهن، كما وتحرم الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضان أبنائهن، إضافة إلى منع التواصل الهاتفي معهم.

وأوضح أن من بين الأسيرات أمهات لأطفال رضّع اعتقلتهن سلطات الاحتلال وحكمت عليهن لأشهر وسنوات منهن الأسيرة روان سمحان من الخليل التي اُعتقلت ولم يتجاوز طفلها 8 أشهر. ومنهن من صدر بحقهن أحكام بالسّجن لسنوات طويلة كالأسيرات: إسراء جعابيص المحكومة بالسّجن لمدة (11) عاماً، وفدوى حمادة المحكومة بالسّجن لمدة عشر سنوات، وأماني الحشيم المحكومة بالسّجن لمدة عشر سنوات، وجيهان حشيمة لمدة أربع سنوات، وحلوة حمامرة لمدة ست سنوات، ونسرين حسن لمدة ست سنوات.

أسماء الأمهات الأسيرات في سجون الاحتلال:

1. إسراء جعابيص، القدس محكومة لـ11 عاماً.

2. جيهان حشيمة، القدس محكومة لـ 4 سنوات.

3. فدوى حمادة، القدس محكومة لـ10 سنوات.

4. أماني حشيم، القدس محكومة لـ 10 سنوات.

5. أمينة محمود عودة، القدس محكومة لـ33 شهراً.

6. فوزية حمد قنديل، رام الله محكومة لمدة سنة ونصف.

7. آسيا كعابنة، نابلس محكومة لـ3 سنوات ونصف.

8. حلوة حمامرة، بيت لحم محكومة لـ6 سنوات.

9. نسرين حسن، غزة محكومة لـ 6 سنوات.

10. روان سمحان، الخليل محكومة بالسجن لمدة (18) شهراً .

11. وفاء مهداوي، طولكرم نعالوة (والدة الشهيد أشرف نعالوة).

12. إيناس عصافرة، من الخليل ما تزال موقوفة.

13. خالدة جرار، رام الله ما تزال موقوفة.

14. حليمة خندقجي، رام الله ما تزال موقوفة.

15. بلسم شرايعة، من الأراضي المحتلة عام 1948 ما تزال موقوفة.

16. سوزان مبيض، القدس ما تزال موقوفة.

17. آية الخطيب، من الأراضي المحتلة عام 1948 وما تزال موقوفة.