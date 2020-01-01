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إغلاق 7 نقاط لتعبئة الغاز المنزلي بخانيونس لمخالفتها الشروط

السبت 21 مارس 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق 7 نقاط لتعبئة الغاز المنزلي بخانيونس لمخالفتها الشروط


غزة / سما /

 أغلقت لجنة الأمن والسلامة في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، (7) نقاط لتعبئة الغاز المنزلي مخالفة للشروط والنظام وتهدد حياة المواطنين.

وقال رئيس لجنة الطوارئ المركزية رئيس بلدية خانيونس المهندس علاء الدين البطة: إن لجنة الأمن والسلامة قررت إغلاق (7) نقاط لتعبئة الغاز المنزلي المخالفة بناء على توصيات اللجنة الفنية نتيجة لوجود تلك النقاط في مناطق سكنية، وكذلك مخالفات تخزين اسطوانات الغاز، وحيازة معدات وأجهزة التعبئة، وهي ممنوعة حسب القانون الفلسطيني، وانتهاك إجراءات السلامة والصحة المهنية.

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