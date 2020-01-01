الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لتفشي كورونا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

نقلت قناة "كان" العبرية، عن خبراء، قولهم: إن "الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل".



وأضافت القناة، أن الخبراء يعتبرون أنه خلال هذه الأيام سيتبيّن ما إذا كانت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح الوباء قد أفلحت في احتواء الموقف.



ووفقًا للقناة، قال الخبراء: إن إحدى الصعوبات التي تواجهها الطواقم الطبية هي النقص في الأعواد القطنية المستخدمة لاخذ العينات والتي تُعد ضرورية لإجراء الفحوص.



وأشارت إلى أنه على ما يبدو فإن وزارة الصحة لم تُجرِ الاستعدادات اللازمة للتزود بما هو ضروري لإجراء الفحوص.