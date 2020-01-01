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300 وفاة و5000 إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا وعدد الضحايا في البرتغال يرتفع بضعفين

السبت 21 مارس 2020 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
300 وفاة و5000 إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا وعدد الضحايا في البرتغال يرتفع بضعفين


مدريد/ وكالات/

سجلت سلطات إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 300 حالة وفاة ونحو خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد خلال يوم واحد من 1002 إلى 1326 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين من 19980 إلى 24926 شخصا.

وتحل إسبانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد الصين وإيطاليا، في قائمة أكثر الدول تضررا بالفيروس المستجد على مستوى العالم.

وفي البرتغال المجاورة، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا بضعفين منذ أمس، إلى 12 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين من 1059 حتى 1280 شخصا.

وأكدت الوزارة أن 35 مريضا لا يزالون في قسم العناية المركزة.

وأعلنت سلطات البرتغال الأربعاء الماضي حالة الطوارئ في ظل تفشي الفيروس في البلاد.

المصدر: رويترز

#اسبانيا #كورونا #كوفيد 19

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