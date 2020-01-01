الكورونا.. رسالة من غزة الي العالم..أ. د. كامل خالد الشامي

مدن كثيرة حول العالم تحولت الي مدن أشباح, وماتت فيها الحياة , فسكتت فيها الحركة, وانتشر فيها الرعب, وكأن فيروسات الكورونا اسود هائجة انطلقت تريد إن تلتهم العالم, , فلم يعد يسمع في هذه المدن سوي أصوات سيارات الإسعاف.

كل هذا فعله فيروس صغير ميت أصلا, فماذا فعل العالم في غزة علي مدار جيل كامل؟

علي مدار 14 عاما من الحصار والعالم يتهمنا بالإرهاب, وإسرائيل تدمر كل شيء وتقتل كل شيء في غزة, وتحرض العالم ضدنا والعالم يستجيب لها دون أن يناقشها.

الشباب الغزاوي يعاني من شدة الحصار, لا يستطيع تخيل سفينة سياح ترسو علي ميناء غزة الذي لم ينشأ, وليس بإمكانه أن ينظر الي السماء منتظرا طائرة تقل أحبابه العائدين من السفر لتهبط في مطار غزة الذي هدمته إسرائيل.

فكل ما يراه في السماء هو طائرات حربية وصواريخ وطائرات استطلاع هدفها غزة. وليس بإمكانه أن يستقبل أصدقائه حول العالم لأن لا أحد يفكر بدخول غزة , وان فكر فلا يستطيع فغزة مغلقة من كل الجهات.

عندما يخشي العالم من الكورونا فان لديه ما يخشي عليه من الضياع , ممتلكاته ورفاهيته, بينما لا يخشي الناس في غزة الكورونا لأن ليس لديهم ما يفقدونه.

الكثير من الضجر والخوف والرعب حول العالم من الحجر الصحي في المنازل في أقل من أسبوعين, مدن كانت لا تعرف النوم أصبحت خاوية علي عروشها,فقط مراكز بيع المواد الغذائية والصيدليات تعمل بها أما الباقي فمغلق. فماذا يقول أهل غزة المحاصرين كل هذه السنوات المملوءة بالقتل والتدمير والحرمان والمرض والفقر والبؤس والبطالة ومنع السفر وقلة الدواء ومنع العلاج وأشياء أخري كثيرة يدمي لها القلب؟

أليس هذا ظلما شارك فيه العالم ضد غزة ؟

أليس هذا ظلما أن تمنع دولة تدعي الديمقراطية والحيادية تحويل مبلغ 500 دولار الي سيدة مريضة بالسرطان لتشتري بها دواء أن تقوم باستردادها من البنك في غزة بكل بجاحة <التحويل الي غزة ممنوع<

لقد خص الله غزة بأن حماها من الكورونا, لان لا مقومات لمحاربة هذا الفيروس فيها سوي الدعاء الي الله.

لقد بينت الكورونا هشاشة النظم الصحية في العالم وما يحدث في ايطاليا بلد الرفاهية هو خير دليل علي ذلك,

أتمني أن يتعظ العالم مما يحدث له وأن يرفع الظلم عن غزة التي لم تقف يوما ضد الإنسانية ولم تقاتل أحدا.

ونحن في غزة علينا أن نكون أكثر حذرا ,ان نلتزم بالحجر الصحي.

علينا إن ندعوا الله أن يجنبنا ويجنب العالم هذا الفيروس , وان يكون هذا الوباء درسا لنا وللعالم لكي يعيد الكل حساباته, وان يبدأ من جديد عالم خالي من الظلم

فهل يتحقق للعالم هذا؟

drkamilshami@yahoo.com