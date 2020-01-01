الوطني: شعبنا وقيادته مستمرون بخوض معركة تجسيد الدولة والقدس عاصمتها

عمان / سما /

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وقيادته مستمرون في خوض معركة الدفاع عن الحقوق والنضال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واستحضر المجلس الوطني في بيان صدر عنه، لمناسبة الذكرى الـ 52 لمعركة الكرامة، التي وقعت في بلدة الكرامة الأردنية في 21 آذار 1968، معاني ودلالات الروح النضالية التي تجلت بأبهى صورها في هذه المعركة الخالدة، يوم توحد الدم الفلسطيني والاردني في وجه الاطماع الصهيونية في احتلال المزيد من الأراضي العربية.

كما استحضر المجلس الوطني الصمود الأسطوري للقادة الشهداء في تلك المعركة وفي مقدمتهم القائد الشهيد أبو عمار واخوته ورفاق دربه، مؤكدا التفاف شعبا خلف قيادته وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، التي تخوض معركة الكرامة في الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا، وتسخّر كافة الامكانيات للحفاظ على سلامة وصحة ابناء شعبنا من خطر فايروس كورونا.

وأكد المجلس الوطني ان الأردن وفلسطين في خندق واحد لإفشال محاولات تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن الامريكية الإسرائيلية، كما كانا في معركة الكرامة التي افشلت خطط العدو الإسرائيلي ووضعت حدا لأطماعه التوسعية.

كما وجه المجلس الوطني بهذا اليوم الذي يحتفي به العالم "بالأم"، التحية لكل الأمهات في كافة انحاء المعمورة والام الفلسطينية وخاصة الشهيدات والاسيرات منهن وأمهات الشهداء والأسرى، اللاتي ينتظرن من العالم ومؤسساته الحقوقية، حماية أبناء وبنات فلسطين داخل السجون الإسرائيلية، وتوفير الرعاية الصحية الكافية لهم، والضغط على قادة الاحتلال للإفراج الفوري عن هؤلاء الابطال.

وأضاف المجلس الوطني: إن شعبنا الفلسطيني يسجل في هذه الأوقات الصعبة اروع صور الصمود والثبات ويقدم التضحيات، دفاعاً عن كرامته وحريته، ومقدساته، واستعادة حريته، وعودته، موجها التحية لأرواح الشهداء الابرار الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن كرامة العرب في تلك المعركة الفاصلة بين مرحلة الهزيمة والانتصار.