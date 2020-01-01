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غزة: وزارة الصحة تناشد العالم لمساعدتها بمواجهة "كورونا"

السبت 21 مارس 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وزارة الصحة تناشد العالم لمساعدتها بمواجهة "كورونا"


غزة / سما /

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الجمعة، المؤسسات الدولية لتلبية احتياجات القطاع الصحي، لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: "نطالب المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية بتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة من أجهزة التنفس والعنايات المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا".

ولفتت إلى أنها "أجرت الجمعة 82 فحصا لحالات مشتبه بها من العائدين لقطاع غزة بفيروس كورونا، وتبنيت أنها سلبية".

وأكدت الصحة أن قطاع غزة "يخلو من فيروس كورونا ولم تسجل أي حالة". وتابعت: "الطواقم الطبية تتابع الحالة الصحية لـ1198 عائدا إلى قطاع غزة داخل 18 مركزا للحجر الصحي على مدار الساعة".

ولفتت إلى أن "الفرق الطبية قدمت خدماتها لـ425 عائدا داخل مراكز الحجر الصحي، ونطمئن أهلنا في قطاع غزة بأن جميعهم بصحة جيدة".

وذكرت أنه "تم تحويل 286 حالة مرضية بحاجة إلى رعاية صحية إلى مستشفيات ومراكز صحية ضمن إجراءات عزل خاصة".

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #غزة

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