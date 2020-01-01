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"انستغرام" تختبر الرسائل ذاتية الحذف

السبت 21 مارس 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"انستغرام" تختبر الرسائل ذاتية الحذف


وكالات / سما /

سيكون هناك وضع خاص في "انستغرام" يمكن من خلاله التواصل والدردشة برسائل تحذف من تلقاء نفسها بمجرد إنهاء الدردشة

تعتزم شركة "فيس بوك" إدراج الرسائل ذاتية الحذق خاصية جديدة في تطبيقاتها، وقبل أيام رأينا ظهورها في نسخة تجريبية من "واتس آب"، واليوم سوف يتم اختبارها على "انستغرام" أيضا.

نشرت المتخصصة بالهندسة العكسية Jane Manchun Wong، فيديو على حسابها على "تويتر" يظهر الخاصية الجديدة والتي يبدو أنها مازالت في مراحلها الأولى المبكرة.

ويبدو أنه سيكون هناك وضع خاص ضمن الرسائل الخاصة في "انستغرام" يمكن من خلاله التواصل والدردشة برسائل تحذف من تلقاء نفسها بمجرد الخروج من الشاشة.

 

ومع أن هذه الطريقة قد تبدو جيدة وأفضل من تحديد مؤقت زمني، لكنها تنطوي على عدة مشاكل، ماذا لو وردت إشعار من تطبيق آخر وتريد التوجه إليه؟ حينها ستحذف الرسائل كأنك خرجت من الشاشة.

وأكدت "انستغرام" أنها تعمل على هذه الميزة بالفعل ومازالت في المراحل الأولى من تطويرها وهي قيد الاختبار الداخلي ولم يتح بعد للمستخدمين الخارجيين تجربتها.

مع أن "انستغرام" ليس بالأصل خدمة دردشة، لكن الكثير منا يقوم بالتواصل مع أصدقائه من خلالها، ولأنه ربما يعطي خصوصية أكبر من إعطاء رقم الهاتف في "واتس آب"، لذا إضافة ميزة الرسائل ذاتية الحذف ستكون خيارا مطلوبا لهؤلاء.

#انستغرام #الحذف #الرسائل

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