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كاهن أميركي يقدم خدمة الاعتراف في موقف للسيارات

السبت 21 مارس 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاهن أميركي يقدم خدمة الاعتراف في موقف للسيارات


وكالات / سما /

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد والتدابير الوقائية التي أدخلتها الحكومة الأميركية للحد من انتشاره وأبرزها إغلاق أماكن التجمعات، لجأ الكاهن سكوت هولمر إلى خدمة "الاعتراف السريع" لإكمال رسالته.

فمع إغلاق كنيسته بسبب تفشي المرض، تحول سكوت هولمر إلى طريقة مختبرة في هذه الدولة التي تضم عددا كبيرا من محبي السيارات.

كل يوم ما عدا الأحد إذا سمح الطقس بذلك، يجلس هذا الكاهن على كرسي خشبي في موقف السيارات خارج كنيسته في ماريلاند ويقيم خدمة الاعتراف مع إعطاء بركة بدون اتصال مباشر مع الأشخاص الراغبين في ذلك.

يخفض السائقون نوافذهم ويعترفون بخطاياهم للأب هولمر الذي يمنحهم الغفران.

ويحرص هولمر على الحفاظ على مسافة آمنة من المؤمنين ويطلب منهم البقاء في سياراتهم.

وتشهد هذه الخدمة ازديادا في عدد الراغبين في الاعتراف بخطاياهم خصوصا مع اقتراب عيد الفصح وانتهاء فترة الصوم.

يقول الأب هولمر البالغ 40 عاما إنه لا يعتقد أنه مصاب بالفيروس الذي يسبب إغلاق الأماكن العامة والخاصة ويفرض التباعد الاجتماعي.

ويوضح لوكالة فرانس برس "إذا اصبت بالعدوى، سأعزل نفسي".

ويخطط الكاهن لمواصلة تقديم هذه الخدمة حتى إعادة فتح الكنيسة.

 
#كاهن #الاعتراف

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