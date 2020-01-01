  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

الشرطة الجزائرية تحجر على عروسين قبيل تبادلهما المحابس

السبت 21 مارس 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الجزائرية تحجر على عروسين قبيل تبادلهما المحابس


وكالات / سما /

أعد ثنائي جزائري العدة لعقد قرانهما وكانا يهمان بتبادل المحابس، لكن فرحتهما لم تكتمل بعدما دخل شرطيون قاعة الاحتفال وأنهوا المراسم على خلفية انتهاك تدابير مكافحة فيروس كورونا قبل وضع العروسين في الحجر الصحي.

ووقعت هذه الحادثة في مدينة عنابة على بعد 600 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، حيث دخلت قوات الأمن قاعة للحفلات بعدما تلقت إخطارا من سكان محليين، وفق وسائل إعلامية ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان يُفترض أن تكون هذه القاعة مغلقة منذ الاثنين تطبيقا لتدابير وقائية اتخذتها السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلامية أن جميع الأشخاص الذين كانوا حاضرين في حفل الزفاف أودعوا في الحجر الصحي.

وتظهر تسجيلات مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة يضعون كمامات أمام قاعة للحفلات فيما أجلت مركبات عدة تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.

وسجلت الجزائر تسع وفيات جراء فيروس كوفيد - 19 حتى اليوم من أصل 90 حالة مؤكدة، بحسب وزارة الصحة الجزائرية.

وأعلنت الجزائر مساء الخميس أنها اتخذت تدابير جديدة لتطويق انتشار الوباء، ما يشمل خصوصا إغلاق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى اعتبارا من الأحد.

وكانت السلطات الجزائرية أغلقت في الأيام الأخيرة أماكن التجمعات بينها قاعات الحفلات، كما منعت أي تظاهرات وعلقت حركة الملاحة الجوية والبحرية الدولية.

وترتدي حفلات الزفاف أهمية كبيرة في الحياة العائلية والاجتماعية في بلدان المغرب العربي وتنفق العائلات أموالا طائلة عليها.

وفي تونس المجاورة، استمرت بعض حفلات الزفاف رغم تفشي الوباء.

وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة أن شخصين أوقفا على خلفية تنظيمهما حفلة زفاف.

وفرضت تونس حظر تجول بين السادسة مساء والسادسة صباحا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلنت إغلاق المدارس والمساجد والمحاكم وحظرت الاحتفالات والأحداث الرياضية.

#الشرطة الجزائرية #عروسين

الأكثر قراءة اليوم

عائلة تخزن بولها لسنة كاملة في 300 قارورة.. والشرطة تتدخل! (صور)

محافظ غزة يوضح حقيقة منشوره بخصوص الوصفة الشعبية لعلاج فيروس كورونا

شاهد: فيديوهات "كارثية" تثير الجدل في مصر لمستشفى دمياط العام حول إصابات كورونا..

موقع لبناني يكشف عن صفقة حزب الله والمروحية الأميركية : ترحيل العميل الفاخوري

الصين تعتذر لعائلة طبيب حذر من "كورونا" قبل اكتشافه بأسبوعين

فضيحة فساد أمريكية بطلها سيناتور جمهوري باع أسهما على "خلفية معلومات سرية عن كورونا"

أزرق أبيض يهدد الليكود.. ويؤكد: حكومة وحدة وطنية بقيادة غانتس!

الأخبار الرئيسية

320202182710692

مجلة امريكية : النبي محمد واجه الأوبئة بتعليمات ناجحة وهذه هي التعاليم ..

خوفا من كورونا .. إسرائيل ستفرج عن مئات السجناء وتتجاهل الأسرى الفلسطينيين

وزيرة الصحة : 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالضفة

n

مواقع عبرية تزعم: سلطات الإحتلال تدخل الى غزة مئات الأطقم لتشخيص فيروس كورونا

3202020224232299

"الجيش الإسرائيلي يتحسب لاندلاع سيناريو الرعب غير المرغوب مع الفلسطينيين"