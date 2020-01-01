خلاف متوقع بين راموس وريال مدريد

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إسبانية، أن هناك خلاف مرتقب بين ريال مدريد وقائده سيرجيو راموس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في ختام الموسم المقبل، ورغم ذلك لم يفاتحه أحد من مسؤولي "الملكي" في التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المدافع يسعى لحسم مصيره خلال المرحلة الحالية، دون الانتظار حتى نهاية الموسم، بالإضافة لرغبته في التجديد لأكثر من عام، وهو الأمر الذي لا يفضله الفريق.

أما ريال مدريد فيرى أنه لا داعي للاستعجال على قرار التجديد، خاصة أن راموس سيصل إلى عامه الـ35 في مارس المقبل، أي قبل نهاية عقده بشكل رسمي مع ريال مدريد، ومن الوارد جدا أن يتراجع مستواه.

ورغم ذلك، فإن لغة الأرقام تدعم راموس، فهو ثاني أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الريال هذا الموسم، بعد البرازيلي كاسيميرو, كونه لعب 34 مباراة من أصل 39 خاضها "الملكي" في جميع المسابقات.