نيمار يتمرد على باريس ويقول نعم لبرشلونة

وكالات / سما /

يُواصل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مُمارسة هوايته المفضلة، حيث أثار الجدل مجدداً اليوم الجمعة، عندما سافر إلى البرازيل، أثناء الحجر الصحي في أوروبا، وهي خطوة جاءت لتصب البنزين على نار علاقته بالمدرب توماس توخيل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نيمار دا سيلفا دخل في صراع جديد مع مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل، فهذا الأخير طلب من اللاعبين البقاء في منازلهم أثناء الحجر الصحي، لكن البرازيلي سافر إلى بلاده.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن باريس سان جيرمان يُفكر في معاقبة نيمار دا سيلفا بمجرد عودة الأمور إلى نصابها، ففي الوقت الحالي لا يزال الدوري الفرنسي متوقفاً لأجل غير مسمى، في ظل تدابير احترازية عديدة، للحد من انتشار جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن بيئة اللاعب البرازيلي تقول إن نيمار دا سيلفا أخبر برشلونة بأنه سيفعل كل شيء وسيضغط على باريس سان جيرمان من أجل العودة مرة أخرى للكامب نو.

وكانت نفس الصحيفة، قد ذكرت قبل أيام، أن برشلونة يضع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، كأولويةٍ في الصيف، أما نيمار دا سيلفا فلن يتحرك النادي الكتالوني تجاهه إلا إذا اتخذ اللاعب خطوة للأمام وضغط على إدارة ناديه.

وكان المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، قد قدم لنيمار عرضاً للتجديد في شهر أكتوبر من العام الماضي، إلا أن اللاعب البرازيلي لم يرد عليه حتى الآن.