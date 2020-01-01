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تحدي "البقاء في المنزل" يجتاح عالم الكرة

السبت 21 مارس 2020 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحدي "البقاء في المنزل" يجتاح عالم الكرة


وكالات / سما /

مع توقف منافسات كرة القدم حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لتحد يتم داخل المنزل، بين نجوم اللعبة.

ويتمثل "تحدي البقاء بالمنزل" باستخدام اللاعب للفة مناديل ورقية ككرة، وإبقائها في الهواء بقدميه، ونشر الفيديو، وذلك لتشجيع عشاق اللعبة على البقاء في المنزل، تفاديا لانتشار فيروس كورونا حول العالم.

ومع تهافت نجوم كرة القدم على تصوير التحدي الجديد، برز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقدم "التحدي الأفضل"، وفقا لجماهير الكرة التي أعجبت كثيرا بتأديته للتحدي.

ومثل أدائه داخل الملعب، تألق ميسي في المنزل، وتلاعب بلفة المناديل الورقية وكأنها كرة بين قدميه، في فيديو نشره على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت التعليقات مبدية إعجابها بالنجم الأرجنتيني، فعلق أحدهم: "التحدي انتهى رسميا بعد أداء ميسي"، وكتب آخر: "ميسي الأفضل كالعادة".

وظهر عدة نجوم كرة قدم وهم يؤدون التحدي بطرق مبتكرة، من بينهم الإيطالي فرانشيسكو توتي، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والفرنسي تييري هنري، والإسباني تشافي.

ووجه ميسي دعوة لزملائه في برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال، والأوروغواياني لويس سواريز، والإسباني خوردي ألبا، وزميله في منتخب الأرجنتين، سيرجيو أغويرو، لأداء التحدي من بعده.

يذكر أن منافسات كرة القدم توقفت حول العالم، بسبب تفشي وباء كورونا، وتنتظر الأندية تطورات انتشاره لتحديد مواعيد استكمال الموسم، أو إلغائه.

#ليونيل ميسي #التحدي

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