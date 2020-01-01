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محرز يوجه رسالة للجزائريين تتعلق بكورونا

السبت 21 مارس 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محرز يوجه رسالة للجزائريين تتعلق بكورونا


وكالات / سما /

وجه الدولي الجزائري رياض محرز رسالة للجماهير الجزائرية في جميع أنحاء العالم، مطالبا إياهم بالمكوث في بيوتهم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محرز في رسالة مصورة عبر حسابه في موقع "تويتر": "السلام عليكم، رجاء اقعدوا في دياركم، يجب أن تجلسوا في منازلكم، إنه أمر هام، إن شاء الله خير، رحم الله الأشخاص الذين ماتوا، شفى الله المصابين".

جدير بالذكر أن فريق محرز مانشستر سيتي يحتل مركز الوصافة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي تم إيقافه حتى نهاية أبريل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في إنجلترا وجميع أنحاء العالم، شأنه في ذلك شأن سائر الدوريات الأوروبية على مختلف مستوياتها.

#رياض محرز #فيروس كورونا

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