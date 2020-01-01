نبأ سار لكريستيانو أثناء الحجر الصحي

وكالات / سما /

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على نبأ سار أثناء خضوعه لفترة الحجر الصحي في مسقط رأسه ماديرا.

ووفقًا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، فإن دولوريس أفيرو والدة رونالدو، غادرت المستشفى بعد فترة تعافي اقتربت من 3 أسابيع.

وكان النجم البرتغالي قد سافر إلى مسقط رأسه في البرتغال، بعدما نقلت والدته على الفور إلى المستشفى مطلع هذا الشهر، بسبب إصابتها بجلطة دماغية.

ويقضى كريستيانو رونالدو، فترة الحجر الصحي في ماديرا، بسبب منعه من العودة إلى إيطاليا قبل انتهائها.

يذكر أنه تم إيقاف منافسات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، لذلك لا يتعجل رونالدو في العودة إلى مدينة تورينو.