خالد : عنصرية جلعاد أردان تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لحماية الاسرى الفلسطينيين

رام الله / سما /

حمل تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى الفلسطينيين ، الذين تحتجزهم اسرائيل في اكثر من 22 سجنا ومعسكر اعتقال جماعي وتفرض عليهم شروط حجز واعتقال غير انسانية وتفتقر الى ابسط متطلبات الرعاية الصحية وخاصة بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن بشكل عام واولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة

وأضاف بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان يتصرف كغيره من وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بعنصرية كريهة في الوقت الذي يعمل فيه من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي ، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا والذي ينتشر بسرعة في اسرائيل ويمنع ذلك عن الاسرى الفلسطينيين ، رغم مطالبة الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية حكومة نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء حماية لهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا في استهتار كامل بأبسط المعايير الاخلاقية في التعامل مع هذا الوباء الخطير .

ودعا تيسير خالد في ضوء هذه السياسة العنصرية ، التي يمارسها وزير الامن الداخلي الاسرائيلي الى تدخل عاجل من الصليب الأحمر الدولي وغيره من المنظمات الانسانية والمنظمات المعنية بحقوق الانسان من أجل توفير الوقاية الصحية للأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي ، والعمل على اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الأطفال والنساء وكبار السن وأولئك الذين يعانون من امراض خطيرة ومزمنة .