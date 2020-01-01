الشرطة تقبض على أصحاب مقاهي وصالات أفراح غير الملتزمين في الخليل

الخليل / سما /

ألقت الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، يوم الجمعة، القبض على 6 أشخاص من أصحاب المقاهي وصالات الأفراح غير الملتزمين بقرار الاغلاق في عدة مناطق في محافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وضمن جهود الشرطة والأجهزة الأمنية المتواصلة في متابعة قرار أغلاق المقاهي وصالات الأفراح، فقد تم مساء اليوم تنفيذ عدة جولات في عدد من المناطق بمحافظة الخليل".

وأضافت الشرطة بأنه قد تم إلقاء القبض على 5 أشخاص من أصحاب المقاهي وإغلاق محالهم والقبض على صاحب صالة للأفراح سمح بإقامة احد الأعراس بداخلها.

وأكدت الشرطة توقيف هؤلاء الأشخاص مدة 24 ساعة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.