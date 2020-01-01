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تفاصيل جديدة في حادثة "سجود" شاب سعودي لفتاة من جنسية عربية! (صور)

السبت 21 مارس 2020 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة في حادثة "سجود" شاب سعودي لفتاة من جنسية عربية! (صور)


وكالات

كشفت شرطة منطقة مكة في السعودية عن جنسية الشاب والفتاة اللذين ظهرا في صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت غضبا وجدلا واسعا في السعودية.

وقالت الشرطة اليوم السبت في بيان لها، إن شابا سعودي الجنسية وفتاتين يمنيتين، يواجهون تهمة الاستهزاء بالشعائر الدينية، بعد أن ظهر الشاب ساجدا أمام إحدى الفتاتين، بينما قامت الأخرى بتصوير المشهد أمام أحد المساجد.

وأضافت أنها أوقفت الأشخاص الثلاثة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، موضحة أن الشاب في العقد الثالث من العمر، والفتاتين في العقد الثاني.

ويظهر في الصور الأولى شاب وهو يصلي حيث بدا جالسا كما لو أنه في مرحلة التشهد، بينما كانت تقف أمامه فتاة ترتدي عباءة سوداء وحاسرة الرأس.

ويظهر نفس الشاب في الصورة الثانية وهو ساجد أمام الفتاة في المنطقة المخصصة لخلع الأحذية أمام أحد المساجد.

#سجود #شاب #السعودية #يمنية
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