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خوفا من كورونا .. إسرائيل ستفرج عن مئات السجناء وتتجاهل الأسرى الفلسطينيين

السبت 21 مارس 2020 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خوفا من كورونا .. إسرائيل ستفرج عن مئات السجناء وتتجاهل الأسرى الفلسطينيين


القدس المحتلة / سما /

 أفادت القناة 12 العبرية أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا والذي ينتشر بشكل كبير في إسرائيل.

وقال وزير الامن الداخلي إن هذه الخطوة اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون.

وما زال التعامل مع الإنسان في إسرائيل يخضع للتمييز العنصري، فرغم مطالبة الفلسطينيين لحكومة نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء تجنبا لعدم إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض السلطات الإسرائيلية بالزغم من اكتظاظ السجون بآلاف من الأسرى.

#اسرائيل #اسرى #فيروس كورونا

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