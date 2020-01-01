كورونا : مصر تقرر فرص حضر التجوال بصورة شاملة بدء من غد الاحد

القاهرة/سما/

قالت مصادر أمنية في القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد أجتماع طارئا اليوم السبت بأعضاء الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية لبحث تطبيق حظر التجوال في مصر بدءا من صباح الاحد.



واكدت المصادر ان انتشار فيروس كورونا في مصر وجهود الدولة المصرية لأحتواء أنتشار المرض يجهضها عدم انصياع المواطنين وتجاوبهم من خطورة الاوضاع وتفشي المرض واقبال المواطنين في مصر علي التجمع بشكل خطير ما دعا الحكومة لاتخاذ قرار بفرض حظر التجوال في مصر بدءا من الاحد عقب الاجتماع الذي سيترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة اليوم السبت بحضور وزراء الامن المعنيين للتباحث حول فرض حظر التجوال زتسلم الجهات الامنية تنفيذ القرار.

