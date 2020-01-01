وزيرة الصحة : 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، عن 4 اصابات جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع العدد إلى 52 وسط تعافي 17 منهم.



وقالت الكيلة، اليوم السبت في تصريحات إذاعية إن المصابين الأربعة الجدد 3 منهم من رام الله، وواحد من الخليل، و37 عينة تحت الفحص ستظهر النتائج قريبًا.



من جهته أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن بيت لحم تتعافى، ولكن لا ينبغي الإطمئنان بشكلٍ مطلق، مؤكدًا أن الحكومة قد تذهب الحكومة إلى إجراءات أكثر تشددًا لمنع تفشي الوباء.



وأوضح أنه غدًا تنتهي المهلة التي منحتها الحكومة للعمال، وبعد ذلك سيتم عزلهم ويمنع على أي عامل الذهاب إلى إسرائيل.