  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

منظمة الصحة العالمية للشباب: لستم محصنين… كورونا قد يقتلكم

السبت 21 مارس 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية للشباب: لستم محصنين… كورونا قد يقتلكم


القدس المحتلة / سما /

حذرت منظمة الصحة العالمية، من إن فيروس كورونا يمكن أن يصيب أو يقتل الشباب الذين يجب عليهم تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، في مؤتمر صحفي عبر الواقع الافتراضي: "لديَ اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم في المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتى لو لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت لشخص آخر".

من جانبه، قال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان، إنه في ظل نقص المعدات الوقائية للعاملين بقطاع الصحة العامة واختبارات التشخيص، سيتعين إنشاء "جسور جوية" لنقل إمدادات إلى الدول من أجل عمال الصحة.

وأضاف رايان أن المنظمة وزعت 1.5 مليون وحدة اختبار معملي في أنحاء العالم، وقد يتطلب الأمر 80 ضعف هذا الرقم لمواجهة الوباء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات

#فيروس كورونا #منظمة الصحة العالمية #الشباب

الأكثر قراءة اليوم

عائلة تخزن بولها لسنة كاملة في 300 قارورة.. والشرطة تتدخل! (صور)

الصحة العالمية تتوقع "انفجارا" في أعداد المصابين بكورونا في دولتين عربيتين

محافظ غزة يوضح حقيقة منشوره بخصوص الوصفة الشعبية لعلاج فيروس كورونا

شاهد: فيديوهات "كارثية" تثير الجدل في مصر لمستشفى دمياط العام حول إصابات كورونا..

موقع لبناني يكشف عن صفقة حزب الله والمروحية الأميركية : ترحيل العميل الفاخوري

الصين تعتذر لعائلة طبيب حذر من "كورونا" قبل اكتشافه بأسبوعين

فضيحة فساد أمريكية بطلها سيناتور جمهوري باع أسهما على "خلفية معلومات سرية عن كورونا"

الأخبار الرئيسية

n

مواقع عبرية تزعم: سلطات الإحتلال تدخل الى غزة مئات الأطقم لتشخيص فيروس كورونا

3202020224232299

"الجيش الإسرائيلي يتحسب لاندلاع سيناريو الرعب غير المرغوب مع الفلسطينيين"

860x484 (6)

6 إصابات "كورونا" بين الفلسطينيين في فرنسا بينهم وزير اسبق

90

تسجيل الوفاة الأولى بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل

غانتس

أزرق أبيض يهدد الليكود.. ويؤكد: حكومة وحدة وطنية بقيادة غانتس!