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مواقع عبرية تزعم: سلطات الإحتلال تدخل الى غزة مئات الأطقم لتشخيص فيروس كورونا

السبت 21 مارس 2020 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواقع عبرية تزعم: سلطات الإحتلال تدخل الى غزة مئات الأطقم لتشخيص فيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

رتبت ما تسمى بوحدة "تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية" مرة أخرى إدخال المئات من أطقم تشخيص فيروس كورونا إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" . 

وادعت مواقع عبرية ان ما تسمى " الإدارة المدنية الإسرائيلية" نقلت حوالي ألف حزمة وقاية ومائة لتر من الجل المعقم لليدين للوقاية والنظافة، الى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة.

وزعمت ان ذلك يأتي هذا ضمن سلسلة من المساعي المتواصلة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية منذ الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

#فيروس كورونا #اسرائيل #غزة

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