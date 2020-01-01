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لليوم الثالث على التوالي .. لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين

السبت 21 مارس 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الثالث على التوالي .. لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين


وكالات

لم يسجل بر الصين الرئيسي لليوم الثالث على التوالي إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على بر الصين الرئيسي يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات لأشخاص أتوا من الخارج. ويرفع ذلك عدد حالات الإصابة الواردة إلى الصين من الخارج إلى 269 حالة.

وكان لبكين النصيب الأكبر من الإصابات الواردة إذ شهدت 14 إصابة جديدة. وسجلت شنغهاي وستة أقاليم أخرى حالات إصابة بالفيروس المستجد.

وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت إن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81,008 حالات.

وبلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كوفيد-19) 3255 حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة بزيادة سبع وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.

المصدر: روتيرز

#الصين #فيروس كورونا

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