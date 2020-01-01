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6 إصابات "كورونا" بين الفلسطينيين في فرنسا بينهم وزير اسبق

السبت 21 مارس 2020 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 إصابات "كورونا" بين الفلسطينيين في فرنسا بينهم وزير اسبق


رام الله / سما /

 أعلن سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، إصابة 6 من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في فرنسا بفيروس "كورونا"، 3 منها تماثلت للشفاء.

وأوضح الهرفي، أن عائلة فلسطينية مكونة من 3 أفراد تماثلت للشفاء، بينما أكد إصابة وزير الثقافة الأسبق أنور أبو عيشة، وحالتين لفتاتين فلسطينيتين اثناء قدومهما من باريس إلى رام الله عبر المطارات.

وقال الهرفي إن الوزير الأسبق أبو عيشة موجود حاليا في مستشفى بمنطقة بروتاني الفرنسية بعد تشخيص حالته كمصاب بفيروس كورونا، وهو يرقد تحت العلاج المكثف ووضعه مستقر حتى اللحظة، فيما فرضت السلطات الفرنسية الحجر المنزلي على زوجته وابنه للاشتباه بإصابتهما بالفيروس.

وأشار إلى أن أبو عيشة متواجد في فرنسا بعدما منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الدخول لأرض الوطن منذ شهرين، بحجة أنه لا يملك هوية فلسطينية.

وحث السفير الهرفي أبناء الجالية الفلسطينية في فرنسا على التواصل الدائم مع السفارة، وابلاغها عن اية حالة طارئة، واتخاذ أساليب الوقاية الدائمة في خضم الظروف العصيبة التي يمر بها العالم.

#فيروس كورونا #فلسطين #زير

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