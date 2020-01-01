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أجواء شديدة البرودة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

السبت 21 مارس 2020 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء شديدة البرودة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة


رام الله / سما /

 يكون الجو، اليوم السبت، غائماً إلى غائم جزئي وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط بإذن الله الأمطار على معظم المناط، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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