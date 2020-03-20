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"رويترز": أمريكا ترسل مسؤولا رفيعا إلى السعودية بهدف تخفيف "حرب" أسعار النفط

الجمعة 20 مارس 2020 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رويترز": أمريكا ترسل مسؤولا رفيعا إلى السعودية بهدف تخفيف "حرب" أسعار النفط


واشنطن/ وكالات/

أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تنوي إرسال مسؤول رفيع المستوى من حكومتها إلى السعودية بهدف تفعيل جهود إرساء الاستقرار في أسواق الطاقة وحدة "حرب" أسعار النفط.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين كبار، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إغراق السعودية أسواق النفط العالمية يتسبب في تفاقم الانهيار الاقتصادي العالمي في وقت أزمة ناجمة عن فيروس كورونا.

وذكرت المصادر أن واشنطن تعتزم إرسال مسؤول كبير إلى الرياض لدعم جهود جلب الاستقرار في أسواق الطاقة.

وأضاف المسؤولون الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم ولا نشر اقتباس مباشر لكلامهم أن مسؤول وزارة الطاقة سيعمل عن كثب مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ومع ملحق الطاقة الموجود بالفعل لشهور على الأقل.

#السعودية #واشنطن #حرب النفط #الولايات المتحدة #أسعار النفط #أسواق النفط العالمية #الانهيار الاقتصادي

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