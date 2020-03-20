إصابة مواطن خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية / سما /

أصيب مواطن ستيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة مواطن (63 عاما) برصاصة معدنية في الرجل، وعولج ميدانيا من قبل طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.