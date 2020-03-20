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رئيس الجمهورية التونسية يعلن إقرار حجر صحي عام لمكافحة فيروس كورونا

الجمعة 20 مارس 2020 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الجمهورية التونسية يعلن إقرار حجر صحي عام لمكافحة فيروس كورونا


تونس /سما/

- أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية مفتوحة.

وأضاف سعيد في كلمة له اليوم الجمعة، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، أن الحجر الصحي خارج فترة حظر التجول لا يعني حظر التجول، بل يقتضي أن يلازم أكثر السكان بيوتهم ولا يغادرونها إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما تضمنت إجراءات مجلس الأمن القومي، منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية، على أن يكون سبب التنقل مشروعا، على أن يتم تزويد السكان بالمواد الغذائية من خلال الإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة تجنبا للتجمعات الكبرى.

كما قرر مجلس الأمن القومي غلق المناطق الصناعية الكبرى، وتخصيص عدد من الفضاءات للحجز الصحي، يتطوع بها مواطنون من أصحاب النزل أو الفضاءات الكبرى.

#تونس #كورونا #الحجر الصحي #قيس سعيد

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